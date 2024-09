Jamais rassasié, Chelsea s’offre Sancho

L’effectif de Chelsea manquait encore de profondeur.

Les Blues ont officialisé ce samedi la signature de Jadon Sancho. Enzo Maresca aura donc de quoi faire, offensivement, entre l’ancien crack du Borussia Dortmund, Mykhailo Mudryk, Noni Madueke, Cole Palmer, Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Pedro Neto ou encore João Félix. L’ailier de 24 ans débarque en prêt (en provenance de Manchester United), mais Chelsea aura l’obligation de l’acheter l’été prochain (pour un montant situé entre 24 et 30 millions d’euros, selon la BBC). « J’ai grandi à Londres et je suis heureux de revenir, confie Sancho sur le site de son nouveau club. Le manager m’a parlé du projet et pour un jeune joueur, c’est excitant. » Né dans la capitale, l’international anglais a été formé à Watford, dont il a porté les couleurs jusqu’à ses 15 ans. Il précise d’ailleurs qu’il a grandi « avec Didier Drogba et Frank Lampard en tant qu’idoles ». Fayot.

Todd Boehly la veut vraiment, cette Ligue Conférence.