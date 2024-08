On a trouvé une utilité au fait d'avoir autant de joueurs à Chelsea !

La petite statistique du dimanche après-midi vous est présentée par BlueCo.

Auteur d’un triplé lors du très large succès des Blues contre Wolverhampton, Noni Madueke a offert un sacré record de Premier League à Chelsea. Il est ainsi devenu le 23e élément différent de l’histoire du club londonien à réaliser un tel accomplissement, tout simplement la plus haute marque dans l’histoire du championnat anglais, un record jusqu’ici partagé avec le voisin d’Arsenal. Depuis le début de la saison dernière, Madueke est d’ailleurs le troisième joueur de Chelsea à réaliser un hat-trick en championnat, après Nicolas Jackson contre Tottenham et Cole Palmer contre Manchester United (il a aussi inscrit un quadruplé contre Everton).

