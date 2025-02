FA Cup : Chelsea se fait surprendre à Brighton

Buts : Rutter (12e) & Mitoma (57e) pour Brighton // Verbruggen (5e CSC) pour Chelsea

Et une surprise supplémentaire, une !

Alors que Southampton (lanterne rouge de Premier League) s’est fait éliminer de la FA Cup par un pensionnaire de Championship, à savoir Burnley, Chelsea est de son côté tombé sur la pelouse d’un club du milieu de tableau de PL, Brighton : pourtant devant au score, les Blues se sont fait renverser et sortent donc de la compétition dès le quatrième tour. Un revers ennuyant pour les Londoniens, qui n’ont donc plus que la Ligue Conférence pour s’offrir un titre cette saison.

Georginio Rutter with a perfectly placed header for @OfficialBHAFC 🔵⚪️#EmiratesFACup pic.twitter.com/awqBRNts61

