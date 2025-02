FA Cup : City s'impose malgré un but fou de Leyton Orient

Leyton Orient 1-2 Manchester City

Buts : Ortega (16e CSC) pour les O’s // Khusanov (56e) & De Bruyne (89e) pour les Citizens

Le professeur de Leyton.

Prêté à Leyton Orient par Tottenham, Jamie Donley (19 ans) a profité de la venue de Manchester City à Brisbane Road, au quatrième tour de la Cup, pour poser son CV avec un but phénoménal inscrit du milieu de terrain… du moins presque inscrit, car le but a été accordé au gardien Stefan Ortega contre son camp.

JAMIE DONLEY. THAT'S INCREDIBLE. 🤯 The @SpursOfficial loanee with an incredible effort from distance that ends up in the net to give @leytonorientfc the opening goal against Manchester City 😱#EmiratesFACup pic.twitter.com/bHnKg92Q2y — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025

Malgré cette ouverture du score, la formation de League One a plié contre les hommes de Pep Guardiola (qui affichaient 74% de possession), à cause du premier but d’Abdukodir Khusanov en bleu – un pion totalement involontaire pour l’Ex-Lensois, qui a juste pris dans la gueule une frappe de Rico Lewis – et de la réalisation de Kevin De Bruyne dans le dernier quart d’heure. Après la branlée prise à l’Emirates Stadium (5-1) le week-end dernier, les Mancuniens repartent péniblement de l’avant.

He didn't know much about it, but Abdukodir Khusanov has his first @ManCity goal 🇺🇿#EmiratesFACup pic.twitter.com/yJc0V3CCbY — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025

Le Pep s’est en tout cas évité une nouvelle humiliation.

Manchester City met de côté une recrue pour la Ligue des champions