Avec un but de Nkunku, Chelsea tape Brighton et devrait jouer la C4

Brighton 1-2 Chelsea

Buts : Welbeck (90e+8) pour les Seagulls // Palmer (34e) et Nkunku (64e) pour les Blues

« Toute la musique que j’aime elle vient de là, elle vient du Blues ! »

Invincible au mois de mai, Chelsea a signé un quatre sur quatre sur la pelouse de Brighton (1-2), ce mercredi. Un succès extrêmement précieux dans la course à l’Europe et au dernier ticket de Ligue Conférence, puisque les Blues devraient profiter du revers de Newcastle sur la pelouse de Manchester United pour se rendre l’équation facile : un match nul contre Bournemouth pour boucler la Premier League, et l’affaire sera entendue pour la sixième place. Qui d’autre que Cole Palmer pour inscrire le premier but de la soirée ? La révélation de la saison outre-Manche a fait preuve de tranchant sur un mouvement collectif huilé, pour couper le centre de Marc Cucurella avec une tête plongeante (34e).

La superbe action collective de Chelsea pour ouvrir le score face à Brighton et conclue par l'inévitable Cole Palmer 🥶 22ème but de la saison en Premier League pour l'Anglais 🤯#BHACHE | #PremierLeague pic.twitter.com/q0mSTmkKC7 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 15, 2024

Entré en fin de première période à la place de Mykhaylo Mudryk, Christopher Nkunku s’est lui fait plaisir sur un caviar de Malo Gusto venu de la droite (64e), en marquant son premier but depuis le 31 janvier, lui qui revient doucement mais sûrement de blessure. Tant pis pour la réduction de l’écart de Danny Welbeck (90e+8).

Des images qui font plaisir : Christopher Nkunku buteur en Premier League après plusieurs mois d'absence pour blessure 🤩 Et en plus avec Malo Gusto à la passe décisive, un but 100% 🇫🇷#BHACHE | #PremierLeague pic.twitter.com/drvBw5ovqO — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 15, 2024

Suffisant pour que DD annonce son nom ce jeudi dans la liste élargie pour l’Euro 2024 ?