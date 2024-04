Personne en France n’accorde autant de confiance aux jeunes que le RC Strasbourg

À Strasbourg, c’est un jeune, une solution.

La lettre sur l’emploi des jeunes au sein des clubs professionnels du CIES met (enfin) l’Alsace à l’honneur. Grâce à des pépites comme Habib Diarra ou Ismaël Doukouré (20 ans tous les deux), l’équipe dirigée par Patrick Vieira est celle qui fait le plus jouer ses jeunes en Ligue 1 : à Strasbourg, 26,8% des minutes de jeu sont disputées par des U21. Ce chiffre monte même à 42,1% quand on s’intéresse aux U23. Au sein de la Ligue des talents, le podium est complété par Lyon et Lorient. Marseille ferme la marche avec seulement 1,1% du temps de jeu laissé aux U21 et 6,2% aux U23.

Il doit y avoir un lien entre le bleu et la confiance accordée aux jeunes, puisque Chelsea et Brighton sont les bons élèves de Premier League avec respectivement 43,4% et 35,9% des minutes disputées par les U23. Au niveau du top 5 européen, le RCSA figure tout aussi bien, puisqu’il occupe la troisième place derrière Chelsea et Frosinone en ce qui concerne les joueurs de moins de 23 ans. Le club le plus fermé aux jeunes d’Europe est West Ham, où seules 0,3% des minutes ont été disputées par des U23.

Et encore, c’était à l’occasion de la semaine des stagiaires de seconde.

