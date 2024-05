Strasbourg : Lucas Perrin s’en prend à ses dirigeants

On ne leur parle pas d’âge.

Invité au micro de France Bleu Alsace ce jeudi, Lucas Perrin, défenseur du RC Strasbourg, n’a pas mâché ses mots. En colère contre le projet sportif offert par sa direction, l’ancien Marseillais a notamment pointé du doigt le manque de cadres au sein de l’effectif : « On ne va pas se le cacher, cette année, c’était un miracle quasiment que l’on soit maintenu. On demande à des joueurs de 18, 19 ans, et je n’ai rien contre eux, les jeunes, mais on demande à des joueurs de 18, 19 ans d’avoir des responsabilités de mecs de 30 ans. C’est comme ça. Mais on ne crache pas dessus. On s’est maintenu cette année, et j’ai toujours été derrière les jeunes. »

Perrin a également tenu à évoquer le décalage entre les objectifs soumis par les dirigeants du Racing et la réalité du terrain : « Il manquait énormément de choses cette année pour pouvoir atteindre les objectifs qui étaient pris en début de saison. On nous a dit le top 10 et finalement, on en est très, très loin (Strasbourg terminera au mieux douzième du classement, NDLR). C’est le président qui avait fait le discours pour son projet. » Un ras-le-bol en guise de bilan d’une saison assez terne à la Meinau, où le rachat du club par BlueCo, consortium américano-suisse (également propriétaire de Chelsea), l’été dernier, a toujours été contesté.

Perrin en la demeure.