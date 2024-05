Le RC Strasbourg promu en D1 féminine

Le Mans 1-2 RC Strasbourg

Buts : Vagre (22e) pour le Mans // Hannequin (37e) et Chapelle (44e) pour Strasbourg

BlueCo se frotte les mains !

On connaît une nouvelle équipe qui composera la future « Première Ligue » 2024-2025. Leader du championnat de deuxième division féminin, le RC Strasbourg s’est imposé au Mans (1-2) lors de la 20e journée, et a par la même occasion validé son accession à l’élite. D’abord menées après l’ouverture du score de Naomie Vagre, les Alsaciennes ont renversé le match en sept minutes, grâce à des buts de Laurine Hannequin et Kenza Chapelle.

🥳 #FémininesRCSA | 𝐍𝐨𝐮𝐬 𝐬𝐨𝐦𝐦𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐀𝐫𝐤𝐞𝐦𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐋𝐢𝐠𝐮𝐞 !! BRAVO MESDAMES !!! 💙💙💙 pic.twitter.com/l45adyNj2c — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) May 12, 2024

Avec 47 points à deux journées de la fin, les Strasbourgeoises ne peuvent officiellement plus être reprises par Marseille (40 points), troisième, qui se bagarrera avec Nantes (deuxième avec 41 points) pour l’autre ticket de montée. Avec six points d’avance sur Nantes et une différence de buts largement favorable, le titre n’est plus très loin pour Strasbourg.

Un maintien chez les hommes, une montée chez les femmes : bilan parfait pour Strasbourg.