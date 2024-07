Un club saoudien offre un pont d’or à Pierre-Emerick Aubameyang

C’est sympa les calanques, mais avez-vous déjà visité la ville de Khobar ?

Annoncé sur le départ, Pierre-Emerick Aubameyang serait tout proche de faire ses valises, selon les révélations de L’Équipe, ce vendredi. Comme l’été dernier, l’attaquant gabonais serait convoité par un club saoudien. Cette fois, ce serait Al-Qadsiah, club de la ville de Khobar, qui serait prêt à craquer pour le Marseillais. D’après le quotidien, il s’agirait d’une offre pharamineuse, de loin le meilleur contrat de sa carrière. Alors qu’il est encore lié deux ans à l’OM, le joueur le mieux payé du club pourrait alléger les finances phocéennes en cas de départ.

Les relations entre Aubameyang et Pablo Longoria seraient plutôt bonnes, ce qui faciliteraient les négociations entre les émissaires saoudiens et les dirigeants marseillais, qui pourraient ne pas se montrer trop gourmands concernant l’indemnité réclamée. PEA devrait décider vite, afin de laisser à Marseille du temps pour lui trouver un remplaçant. Le dossier Mason Greenwood est toujours aussi chaud, tandis que la piste menant à Hwang Hee-Chan, l’ancien Bordelais, serait toujours d’actualité. L’Équipe rapporte également qu’un certain Alexis Sánchez, libre depuis quelques semaines, se serait proposé pour un retour.

Faire du neuf avec du vieux.

