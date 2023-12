Chelsea gagne aux forceps contre Brighton

Chelsea 3-2 Brighton

Buts : Fernández (17e et 65e, SP) et Colwill (21e) pour les Blues // Buonanotte (43e) et João Pedro (90e+2) pour les Seagulls

Expulsion : Gallagher (45e) pour les Blues

Pour la réception de Brighton à Stamford Bridge ce dimanche après-midi, Chelsea a serré les dents pour l’emporter (3-2) et remonter au dixième rang. À sept points des places européennes.

Et il n’y aura eu qu’une seule équipe sur le terrain durant les 30 premières minutes. Déchaînés, les Blues n’ont en effet laissé aucun répit à des Seagulls endormies et on su faire le break rapidement. Le corner de Conor Gallagher au deuxième poteau a trouvé Benoît Badiashile, venu remettre le ballon dans l’axe, d’une volée, reprise de la tête par Enzo Fernández (1-0, 17e). Rebelotte dans la foulée, toujours avec Gallagher à la botte, Badiashile à la remise – de la caboche – et Levi Colwill à la conclusion (2-0, 21e). Mais comme souvent, Chelsea aime se faire peur. En fin d’acte, Facundo Buonanotte, pas attaqué côté droit, a ainsi pu placer son enroulé dans le petit filet de Robert Sánchez (2-1, 43e), avant que Gallagher ne s’implique cette fois de la mauvaise manière, en prenant deux jaunes en quelques secondes (45e).

Au lieu de couler, les Londoniens ont heureusement su résister, et même faire mieux à l’heure de jeu. Lancé dans la profondeur, Mykhaïlo Mudryk a été légèrement bousculé par l’entrant James Milner, provoquant un penalty transformé par Fernández (3-1, 65e). La fébrilité locale a cependant refait parler d’elle dans le temps additionnel, voyant João Pedro réduire la marque d’une énième tête sur corner (3-2, 90e+2). Chelsea a enfin tenu.

Chelsea (4-3-3) : Sánchez – Colwill, Badiashile, Silva, Disasi – Fernández, Caicedo, Gallagher – Mudryk (Broja, 81e), Jackson (Maatsen, 72e), Sterling (Palmer, 66e). Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Brighton (4-2-3-1) : Steele – Veltman, Van Hecke, Igor (Baker-Boaitey, 84e), Hinshelwood (Milner, 57e) – Baleba (Groß, 57e), Gilmour – Buonanotte (Mitoma, 57e), Lallana (João Pedro, 57e) – Ferguson. Entraîneur : Roberto De Zerbi.

