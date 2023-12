Pronostic Chelsea Brighton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un match à buts entre Chelsea et Brighton

Après leur saison blanche, on se disait que la sauce allait enfin prendre du côté des Blues, mais c’est toujours aussi compliqué depuis le début de ce nouvel exercice. Chelsea est actuellement 10e de Premier League, et l’Europe semble déjà loin, d’autant que les hommes de Pocchetino n’ont gagné qu’un seul de leurs 5 derniers matchs de championnat (2 nuls et 2 défaites). La victoire contre Tottenham (1-4) en supériorité numérique aurait pu lancer une dynamique, confirmée par ce superbe match contre Manchester City (4-4), mais les Londoniens ont de nouveau sombré à Newcastle le week-end dernier (4-1). Quelques absences sont à noter pour le match de dimanche, à commencer par le défenseur français Fofana, le latéral titulaire Chilwell, ou encore le milieu prometteur Chukwuemeka. Pour ne rien arranger, le capitaine Reece James est suspendu après avoir été expulsé le week-end dernier. Nkunku est sur le retour, mais pourrait être trop juste pour démarrer. En revanche, Palmer (4 buts et 2 passes en PL) est performant et devrait débuter en attaque avec Sterling (5 buts en PL) et Jackson (6 buts en PL).

Comme son adversaire du soir, Brighton déçoit puisqu’il se place à la 8e place de Premier League, alors qu’il était l’une des équipes prétendantes au top 4. C’est une vilaine série de 6 matchs sans la moindre victoire avant la trêve internationale (4 matchs nuls et 2 défaites) qui l’a mis en difficulté. Mais les Seagulls ont réagi, en enchaînant deux victoires contre Nottingham Forest (2-3) et ce jeudi en C3 contre l’AEK (0-1), leur permettant déjà d’assurer leur qualification pour la suite de la compétition. L’effectif des Anglais est de nouveau amoindri par les blessures d’Estupinan et de March (3 buts et 1 passe en PL), et par les suspensions du capitaine Dunk et du milieu Dahoud. Les deux attaquants importants João Pedro (4 buts en PL) et Ferguson (6 buts en PL) devraient en revanche être associés. Dans un match qui s’annonce assez équilibré au vu des états de forme des deux équipes, on pourrait assister à un festival de buts comme lors des dernières rencontres de Chelsea. Le buteur titulaire des Blues Jackson pourrait en profiter pour inscrire un 7e but en PL.

