Le triste bilan du maudit Harry Kane dans des finales

Harry Kane est toujours le roi de la lose.

Le capitaine des Three Lions est une nouvelle fois passé tout proche de son premier trophée en carrière, mais il s’est donc heurté à la Roja, victorieuse ce dimanche soir en finale de l’Euro 2024, trois ans après avoir échoué au même stade de la compétition face à l’Italie. « J’échangerais tout dans ma carrière pour vivre une soirée spéciale et gagner », avait clamé l’attaquant aux 98 sélections à la veille de la finale. Loupé pour le co-meilleur buteur du tournoi, remplacé à l’heure de jeu par Ollie Watkins, héros anglais de la demi-finale. « Physiquement, cela a été une période difficile pour Harry. Il est arrivé en manque de matchs et n’a pas atteint le niveau que nous espérions », a regretté son sélectionneur Gareth Southgate. « Le tournoi a été difficile. Nous avons dû faire preuve de beaucoup de résilience, moi personnellement et l’équipe. Nous voulions tellement le faire pour nous, pour les supporters et pour tous ceux qui ont cru en nous depuis le début. Pour l’instant, c’est une énorme déception », réagissait de son côté le principal intéressé.

Un nouvel échec pour l’attaquant de 31 ans, qui semble être maudit depuis le début de sa carrière. Kane a tout simplement perdu les 6 finales qu’il a disputées dans sa carrière : outre ses deux finales consécutives de l’Euro avec l’Angleterre, il a échoué lors de deux Carabao Cup et d’une Ligue des champions, en 2019, avec Tottenham, club à la réputation de loser, mais aussi avec le Bayern Munich, qu’il a rejoint la saison dernière. Pour son premier match, les Bavarois se sont inclinés en finale de Supercoupe d’Allemagne… en étant le triple tenant du titre. Quelques mois plus tard, le Bayer Leverkusen a pris la couronne de champion de Bundesliga sur la tête du Bayern… après onze titres consécutifs du club bavarois !

Ce n’était donc finalement pas Tottenham le chat noir.

