Tottenham a-t-il gâché la carrière de Harry Kane ?

Considéré comme l'un des plus grands avants-centres de sa génération, Harry Kane court toujours après son premier trophée avec Tottenham. Mais plus le temps passe, plus ce rêve devient inaccessible et plus sa carrière avec les Spurs ressemble à un gâchis.

Le 5 février dernier, dans un choc de Premier League contre Manchester City, Harry Kane écrivait encore un peu plus sa légende en inscrivant le seul but de la rencontre et son 267e sous les couleurs de Tottenham – record absolu devant Jimmy Greaves -, mais aussi en devenant le troisième joueur de l’histoire à atteindre les 200 pions en Premier League (derrière Alan Shearer à 260 et Wayne Rooney à 208). Une louche de félicitations et d’hommages a alors été distribuée au numéro 10 du club londonien, bien parti pour détrôner un jour Shearer. Pourtant, nul doute que Kane troquerait bien ses records contre des trophées et des breloques, lui qui n’a toujours rien gagné avec Tottenham depuis son arrivée chez les pros, en 2011. Une déception ? Assurément. Peut-il corriger le tir ? Pas sûr.

One season wonder 😉 pic.twitter.com/nX1vnf5InZ — Harry Kane (@HKane) February 5, 2023

Tottenham, chat noir

Rembobinons. Kane explose lors de la saison 2014-2015 avec 21 pions en 34 matchs de Premier League. Les Spurs voient alors en lui l’homme providentiel sur qui ils pourront compter les prochaines années afin, peut-être, de soulever un nouveau trophée, huit ans après le succès en League Cup lors de la saison 2007-2008. Huit ans plus tard, le bilan est très maigre : deux finales de cette même League Cup perdues contre Chelsea et Manchester City (en 2015 et 2021), une finale de Ligue des champions perdue contre Liverpool (en 2019) – et dont la qualification relève d’un miracle produit par Lucas Moura – ainsi qu’une deuxième place en Premier League, en 2017, à sept longueurs de Chelsea. À part ça, le néant.

Depuis huit ans, Kane et les Spurs nourrissent les espoirs, puis le désespoir de leurs fans, à tel point que l’étiquette de loser, détenue pendant plus d’une décennie par Arsenal, colle désormais aux anciens résidents de White Hart Lane, incapables de concrétiser leurs opportunités et dont la période la plus faste semble passée. Aujourd’hui, l’effectif est dirigé par un Antonio Conte dont l’instabilité et la gestion questionnent pour une équipe qui veut jouer le titre. Un possible sacre européen relève du mirage – bien que la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions soit à portée de main face à l’AC Milan, également à la dérive cette saison – et, à moins d’un parcours parfait en FA Cup, la bataille pour les trophées nationaux est repoussée a minima à l’an prochain. Bref, ce n’est pas à court terme que le Prince Harry pourra s’acheter une belle armoire à trophées.

C’est quoi la suite ?

À bientôt 30 ans (le 28 juillet prochain), Kane ne doit plus se demander quand il remportera une compétition, mais s’il en gagnera une un jour. Et si oui, avec qui ? Car son avenir, s’il aspire à remporter des breloques dorées, pourrait s’écrire ailleurs que dans le nord de Londres. Son transfert avorté à Manchester City, à l’été 2021, en est une preuve. Un loupé qui avait d’ailleurs chamboulé l’international anglais, complètement à l’envers sur la première partie de saison 2021-2022, et qui pourrait avoir des conséquences sur la suite de sa carrière.

Si une place pourrait lui être octroyée à Manchester United à côté de Marcus Rashford, ou bien chez le nouveau riche, à Newcastle, le poste est déjà pris à Liverpool et Manchester City, tandis qu’un transfert chez un rival historique (Arsenal et Chelsea) est inimaginable. Reste alors une autre solution pour celui qui est en fin de contrat en juin 2024 avec Tottenham : partir à l’étranger. Un pari très osé quand on regarde la liste de ses compatriotes ayant réussi en dehors de la Grande-Bretagne sur les vingt dernières années : ils se comptent sur les doigts d’une main (David Beckham au Real Madrid, Owen Hargreaves au Bayern Munich, Jadon Sancho et Jude Bellingham au Borussia Dortmund). Le casse-tête est donc total pour Kane qui, autant par défaut que par loyauté, se retrouve coincé à Tottenham. Mais, tic-tac, l’horloge tourne, et empiler les buts ne sera bientôt plus suffisant pour combler la frustration d’un joueur à qui il ne manque que des trophées pour devenir une véritable légende.