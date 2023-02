Tottenham Hotspur 1-0 Manchester City

But : Kane (15e)

Expulsion : Romero (87e) pour les Spurs

La malédiction se poursuit. Systématiquement vaincu au Tottenham Hotspur Stadium, Manchester City s’y est de nouveau incliné, ce dimanche en clôture de la 21e journée de Premier League (1-0). Rapidement menés et pris à la gorge par des Spurs survoltés, les Citizens n’ont jamais réussi à refaire leur retard. Ils manquent surtout une belle occasion de revenir à deux points du leader Arsenal, qui avait été battu par Everton, samedi après-midi (1-0).

Haaland transparent, Kane record

Malgré l’absence de Kevin De Bruyne du onze de départ, Manchester City prend les choses en main dès le coup d’envoi, en monopolisant le ballon et en investissant le camp adverse. Dominateurs, les Skyblues ont cependant du mal à trouver Erling Haaland, transparent tout au long de la partie. La faute, d’une part, à la défense très compacte des protégés d’Antonio Conte, mais aussi à un réel manque d’inspiration dans les trente derniers mètres. Une stérilité qui tranche avec les attaques incisives de locaux qui – sans surprise – proposent un jeu beaucoup plus vertical. Et cela paye rapidement. Agressif au pressing, Pierre-Emile Højbjerg intercepte le ballon après une passe hasardeuse de Rodri, s’avance et décale Harry Kane, qui ne se fait pas prier pour ajuster Ederson du pied droit (1-0, 15e). Auteur de son 267e but sous le maillot des Spurs (le 200e en Premier League), « King Harry » devient le meilleur réalisateur de l’histoire du club londonien, devant la légende Jimmy Greaves.

HE'S DONE IT! Tottenham Hotspur's all-time record goalscorer! pic.twitter.com/Ht6udASbtQ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 5, 2023

Il n’en faut pas plus pour que l’intensité de ce choc déjà électrique monte d’un cran. Sérieusement gênés par des Lilywhites déchaînés, les Citizens doivent attendre la fin du premier acte pour enfin se procurer des occasions dignes de ce nom. S’il n’est pas franchement inquiété par la frappe écrasée de Rodri (41e), ni par celle, hors cadre, de Jack Grealish (42e), Hugo Lloris est en revanche tout heureux de voir la superbe demi-volée de Riyad Mahrez s’écraser sur sa transversale (45e+1). Entré à l’heure de jeu, De Bruyne ne tarde pas à se signaler (65e), mais ce sont bien les partenaires d’un Son Heung-min supersonique qui se montrent les plus dangereux en contre, à l’image du duel perdu, cette fois, par Kane face à Ederson (70e). Supérieurs dans l’engagement, rarement inquiétés, les Londoniens tiennent jusqu’au bout ce succès mérité, même si l’expulsion de Cristian Romero (87e), averti à deux reprises, les oblige à finir en infériorité numérique. City, qui en a trop peu fait pour espérer mieux, gâche donc une belle munition dans son duel à distance avec Arsenal.

Tottenham (3-4-2-1) : Lloris – Romero, Dier, Davies – Emerson, Højbjerg, Bentancur, Perišić (Sessegnon, 79e) – Kulusevski (Sanchez, 89e), Son (Bissouma, 84e) – Kane. Entraîneur : Antonio Conte.

Manchester City (3-2-4-1) : Ederson – Walker, Akanji, Aké – Lewis, Rodri – Mahrez (De Bruyne, 59e), Silva (Gündoğan, 85e), Álvarez, Grealish – Haaland. Entraîneur : Josep Guardiola.