Chelsea respire en dominant Fulham

Fulham 0-2 Chelsea

Buts : Moudrik (18e) et Broja (19e) pour les Blues

Il était temps.

Quinzième au coup d’envoi, Chelsea a relevé la tête en dominant Fulham à Craven Cottage ce lundi soir en clôture de la 7e journée de Premier League (0-2). Peu après le quart d’heure de jeu, Mykhaïlo Mudryk a mis les Blues dans des chaussons. Parfaitement servi par un centre de Levi Colwill, l’Ukrainien a contrôlé le cuir de la poitrine avant d’ajuster le portier adverse (0-1, 18e). Son premier but sous le maillot de Chelsea. Quelques secondes après, Armando Broja va enfoncer le clou : sur le coup d’envoi, Fulham, mis sous pression par les hommes de Mauricio Pochettino, s’est emmêlé les pinceaux, à l’image de son capitaine, Tim Ream, qui a tenté de dégager le cuir avant que l’international albanais ne le contre et trompe Leno (0-2, 19e). Impressionnant pour une équipe incapable de marquer le moindre but lors du mois de septembre en championnat. Dominateur, Chelsea n’a jamais tremblé durant le premier acte. Mis à part une tête décroisée, non cadrée, de Raul Jimenez, rien à se mettre sous la dent pour les locaux.

La réaction d'Enzo Fernandez et Caicedo sur le but de Mudryk est hilarante 😂#FULCHE | #PremierLeague pic.twitter.com/zL2yG3xJN2 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 2, 2023

Malgré la sortie précoce de Mudryk, qui a probablement réalisé son meilleur match avec les Blues, Chelsea a continué de pousser. Après un centre en retrait de Conor Gallagher, l’entrant Ian Maatsen a vu sa frappe être repoussée par le poteau avant qu’Enzo Fernandez ne bute sur Leno (63e). Fulham a eu l’opportunité de revenir dans la partie par l’intermédiaire de Saša Lukić, mis en orbite par Tom Cairney, mais Robert Sánchez a réalisé une parade décisive (77e). Le score n’évoluera pas. Chelsea, qui grimpe à la 11e place, continue d’être la bête noire des Cottagers, puisque le club du sud-ouest de Londres n’a perdu que 4 de ses 55 derniers matchs de Premier League face à Fulham.

La machine est (enfin) lancée.

Fulham (4-3-3) : Leno – Castagne, Diop, Ream, Robinson – Reed (Cairney, 65e), Palhinha, Pereira (Lukić, 75e) – Wilson (Iwobi, 53e), Jimenez (Vinicius, 53e), Willian. Entraîneur : Marco Silva.

Chelsea (4-2-3-1) : Sanchez – Cucurella, Silva, Disasi, Colwill – Gallagher, Caicedo (Madueke, 90+5e) – Palmer (Ugochukwu, 78e), Fernandez (Matos ,90+5e), Mudryk (Maatsen, 46e) – Broja (Sterling, 65e). Entraîneur : Mauricio Pochettino

