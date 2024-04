Liverpool s’en sort à Fulham et revient à hauteur d’Arsenal

Fulham 1-3 Liverpool

Buts : Castagne (45e+2) pour Fulham // Alexander-Arnold (32e), Gravenberch (53e) et Jota (72e) pour Liverpool

Mission pas facile, mais accomplie.

Sur la pelouse de Fulham, Liverpool a obtenu une victoire importante dans la course au titre lors de la 34e journée de Premier League. Ce succès permet en effet aux Reds de revenir à hauteur d’Arsenal, leader provisoire du championnat anglais après son bon résultat contre Wolverhampton, et de prendre un point d’avance sur Manchester City (qui a un match supplémentaire à disputer). Les Cottagers, eux, restent englués dans le ventre mou du classement. Pourtant, ces derniers n’ont pas démérité : à la suite de la superbe ouverture du score signée Trent Alexander-Arnold sur un somptueux coup franc à la demi-heure de jeu, les locaux ont par exemple trouvé la force d’égaliser dans le temps additionnel de la première mi-temps par Timothy Castagne.

Juste avant, Alisson avait aussi dû s’employer pour empêcher Rodrigo Muniz de marquer. Seulement, la bande de Jürgen Klopp a fait parler sa supériorité dans le second acte : monopolisant la balle, les potes de Mohamed Salah (remplaçant au coup d’envoi) ont fait la différence via Ryan Gravenberch qui a profité d’une erreur de relance adverse pour envoyer son enroulé dans les filets de Bernd Leno. Le gardien a ensuite réussi à faire durer le suspense, en repoussant une frappe de Diogo Jota. Sauf que le Portugais a pris sa revanche quelques minutes plus tard, en effaçant Tosin Adarabioyo et en trompant le portier pour le break. Suffisant pour éteindre complètement les Whites, pas assez endurants pour tenir sur la durée.

Qu’elle est excitante, cette fin de saison !