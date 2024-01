Liverpool écarte Fulham et rejoint Chelsea en finale de la League Cup

Fulham 1-1 Liverpool

Buts : Diop (77e) pour Fulham // Diaz (11e) pour Liverpool

Luis attaque !

Vainqueur 2-1 lors de la demi-finale aller, Liverpool a définitivement écarté Fulham de sa route mercredi en League Cup, malgré quelques sueurs froides (1-1). Seul au point de penalty sur un corner, João Palhinha a envoyé sa reprise au-dessus et gâché une belle occasion de remettre les deux équipes à égalité au score cumulé (8e). Luis Diaz s’est chargé de la punition dans la foulée en gagnant son duel avec Timothy Castagne et en marquant d’une frappe du droit, touchée par Bernd Leno (0-1, 11e). Le Colombien a ensuite cru s’offrir un doublé, mais l’arbitre lui a coupé l’herbe sous le pied en signalant un hors-jeu de Darwin Núñez, qui avait touché le poteau juste avant (28e).

Liverpool a bien failli payer la sortie ratée de Kelleher au retour des vestiaires, mais Andreas Pereira a trouvé le poteau (53e). Leno a maintenu Fulham dans le coup en remportant son duel avec Harvey Elliott (53e) et en se déployant sur les tentatives de Núñez (58e, 63e). Les parades du portier allemand n’ont pas servi à rien : tout juste entré, Harry Wilson a enrhumé Conor Bradley sur le côté et adressé un centre victorieux pour Issa Diop, buteur de la cuisse (1-1, 77e). Sous pression, les Reds ont poussé un gros ouf de soulagement lorsque Kelleher a repoussé, non sans difficulté, la frappe de ce diable de Wilson (80e). Ils seront bel et bien à Wembley le 25 février, contre Chelsea, pour un remake de la finale de l’édition 2021-2022.

On peut gagner du temps et aller tout de suite aux tirs au but.

Fulham (4-2-3-1) : Leno – Castagne (Tete, 83e), Tosin, Diop, Robinson – Palhinha, Cairney (Reed, 83e) – De Cordova-Reid (Wilson, 67e), Pereira, Willian – Jiménez. Entraîneur : Marco Silva.

Liverpool (4-3-3) : Kelleher – Bradley, Quansah, van Dijk, Gomez – Mac Allister (Jones, 67e), Gravenberch (Clark, 84e), Elliott – Gakpo (Konaté, 83e), Núñez (Jota, 67e), Diaz. Entraîneur : Jürgen Klopp.