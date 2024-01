Liverpool retourne Fulham

Liverpool 2-1 Fulham

Buts : Jones (68e) et Gakpo (71e) pour Liverpool // Willian (19e) pour Fulham

Des retrouvailles moins éclatantes.

Un peu plus d’un mois après un premier affrontement qui avait donné lieu à un feu d’artifice en championnat, Liverpool et Fulham se sont retrouvés ce mercredi en Coupe, dans l’espoir de mettre une option sur la qualification pour la finale. On n’a clairement pas eu le droit à un festival de buts similaire cette fois, bien au contraire même, tant les Reds ont mis du temps à entrer pour de bon dans leur rencontre. Les Cottagers en ont ainsi rapidement profité, sur un cafouillage dans la surface, qui a souri à Willian, bien placé pour surprendre Caoimhín Kelleher (0-1, 19e).

Mais Liverpool reste Liverpool, et même avec un onze remanié, l’actuel leader de Premier League a réussi à remettre le coup de gaz nécessaire pour réveiller Anfield. L’étincelle est venue de Curtis Jones, auteur de l’égalisation sur une frappe audacieuse et légèrement déviée (1-1, 68e). Puis Cody Gakpo, quelques minutes après son entrée, a ensuite bénéficié d’un service idéal de Darwin Núñez pour conclure joliment d’une volée du gauche (2-1, 71e). Assez peu à se mettre sous la dent, certes, mais suffisant pour éteindre une équipe de Fulham revenue sans grandes idées après la pause.

Et déjà un pied en finale pour les Reds.

Liverpool (4-3-3) : Kelleher – Bradley, Konaté, Van Dijk, Gomez – Gravenberch (Núñez, 56e), Mac Allister, Jones – Diaz, Jota, Elliott (Gakpo, 56e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

Fulham (4-2-3-1) : Leno – Castagne, Adarabioyo, Diop, Robinson – Reed (Lukic, 83e), Palhinha – Decordova-Reid, Pereira (Cairney, 73e), Willian (Wilson, 73e) – Jiménez. Entraîneur : Marco Silva.

