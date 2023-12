Liverpool arrache une victoire folle contre Fulham

Liverpool 4-3 Fulham

Buts : Leno CSC (20e), Mac Allister (39e), Endo (87e) et Alexander-Arnold (88e) pour Liverpool // Wilson (24e), Tete (45e+3) et Reid (80e) pour Fulham

Du (beau) spectacle, des retournements de situation et un favori qui l’emporte à l’arraché.

À domicile, Liverpool a en effet réussi à accrocher les trois points contre Fulham lors de la quatorzième journée de Premier League. Pourtant, les Reds étaient encore menés 3-2 à la 87e minute par des Cottagers déterminés. Mais l’entrant Endo a inscrit le joli but du 3-3 sur un service de Salah, juste avant qu’Alexander-Arnold ne plante celui du 4-3 et offre la victoire aux siens à la suite d’une remise de la tête de Tsimikas. Avec ce résultat positif, les locaux prennent provisoirement la deuxième place du classement et reviennent à deux unités d’Arsenal, qui s’est imposé ce samedi devant Wolverhampton, alors que les visiteurs restent englués au quatorzième rang en ratant un succès de prestige.

Au départ de ce match fou, c’est Salah qui avait lancé les hostilités avec un but refusé pour un hors-jeu de Diaz. Alexander-Arnold avait ensuite poussé Leno à marquer contre son camp, sur un coup franc magnifique touchant la transversale et rebondissant sur le gardien. Une poignée de minutes plus tard, Wilson avait répondu au latéral en lui passant devant sur un centre de Robinson. Puis, Mac Allister avait envoyé une sublime frappe dans la lucarne de Leno. Moins esthétique, Tete avait de nouveau remis l’église au milieu du village à la suite d’un corner mal repoussé. Ream aurait même pu mettre les siens devant avant la pause, si la VAR n’avait pas détecté une position irrégulière. Chose finalement réalisée par Reid à la 80e, d’un bon coup de casque (passe décisive de Cairney). Le tout, au milieu d’occasions gâchées par Salah ou Nunez (arrêts de Leno, barre). Pas de quoi les regretter, tout compte fait.

Toujours 100% de victoire à domicile pour la bande de Klopp toutes compétitions confondues, cette saison !

Liverpool (4-3-3) : Kelleher – Alexander-Arnold, Matip (Konaté, 69e), Van Dijk, Tsimikas – Szoboszlai (Gakpo, 65e), Mac Allister (Gomez, 65e), Gravenberch (Endo, 83e) – Salah, Nunez, Diaz. Entraîneur : Klopp.

Fulham (4-2-3-1) : Leno – Tete (Castagne, 75e), Bassey, Ream, Robinson – Reed (Vinicius, 90e), Palhinha – Iwobi (Reid, 75e), Pereira (Cairney, 62e), Wilson (Willian, 62e) – Jimenez. Entraîneur : Silva.

