Si Arsenal occupe la première place de la Premier League, les Gunners n’ont pas leur destin entre les mains : Manchester City ne compte qu’un point de moins, et un match en retard. Arsenal va donc devoir compter sur un faux pas du champion sortant pour conquérir la couronne. Peut-être face à Fulham ce samedi (13h30)… A condition que les Cottagers soient à bloc, ce qui ne semblait pas le cas cette semaine à l’entraînement, où ils ont été aperçus en train de s’adonner au cerf-volant.

Fulham players were flying kites at training ahead of their game against Man City this weekend 🪁😅 pic.twitter.com/bmqcgtT9fZ — SPORTbible (@sportbible) May 7, 2024

Le club londonien, qui ne joue plus rien, hormis une éventuelle place honorifique dans le top 10, peut-il vraiment freiner la machine citizen ? Malgré les doutés nés de la séquence « cerf-volant », Arteta veut y croire. « La cohésion d’équipe permet parfois d’obtenir des résultats fantastiques, a-t-il répondu en conférence de presse. J’ai fait partie d’équipes qui luttaient pour gagner un match, on sortait dîner et derrière, on faisait une série incroyable. Je suis convaincu que c’est ce qui va arriver à Fulham. »

La positive attitude !