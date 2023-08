Arsenal piégé par Fulham

Arsenal 2-2 Fulham

Buts : Saka (70e SP) et Nketiah (72e) pour les Gunners // Pereira (1re) et Palhinha (87e) pour les Cottagers

Expulsion : Bassey (83e) pour Fulham

Le ciel est tombé sur la tête d’Arsenal.

Pas seulement en raison de l’orage qui s’est abattu sur l’Emirates Stadium de la fin de la première mi-temps jusqu’au coup de sifflet final, mais surtout à cause du piège tendu par Fulham, qui a arraché un point inattendu (2-2) ce samedi après-midi. Tout avait pourtant parfaitement débuté pour les Cottagers : un soleil puissant, une température douce et une grossière erreur de Bukayo Saka, dont la passe en retrait profite à Andreas Pereira qui trompe avec réussite Aaron Ramsdale d’une frappe lointaine (0-1, 1e). La seule éclaircie ou presque pour les hommes de Marco Silva dans ce premier acte, qui frissonnent à nouveau sur un geste acrobatique de Raúl Jiménez (22e). Mais les nuages, comme les offensives d’Arsenal, se montrent au fur et à mesure, notamment sous l’impulsion de Gabriel Martinelli (18e, 32e) et Martin Ødegaard (41e, 44e).

Contrarié, Mikel Arteta décide de sortir rapidement Kai Havertz et Leandro Trossard, décevants, pour faire entrer Fábio Vieira et Eddie Nketiah. Un choix tactique qui va redonner de la cohérence à son schéma tactique, alors que le tonnerre gronde dans la surface des Cottagers. Sous pression, Tete craque et concède un penalty transformé par Saka (1-1, 70e), rattrapant ainsi son erreur en début de match. L’international anglais est imité dans la foulée par Nketiah qui coupe le très bon centre de Vieira (2-1, 72e) et libère les Gunners, même si le but aurait pu être refusé pour une faute de Saka sur Calvin Bassey sur l’action précédente. À dix après l’expulsion du même Bassey (83e), Fulham parvient pourtant à surprendre Arsenal sur un corner superbement repris de volée par João Palhinha (2-2, 87e) et passe à une tête de Ramsdale du hold-up sur une ultime chevauchée d’Adama Traoré (90e+7).

Seule bonne nouvelle pour Arsenal : Gabriel Jesus a refoulé une pelouse.

Arsenal (4-3-3) : Ramsdale – Partey (Zinchenko, 56e), White, Saliba, Kiwior – Ødegaard (Jorginho, 84e), Rice (Jesus, 90e+1), Havertz (Vieira, 56e) – Saka, Trossard (Nketiah, 46e), Martinelli. Entraineur : Mikel Arteta.

Fulham (4-3-3) : Leno – Tete, Diop, Bassey, Robinson – Lukić (Reed, 70e), Palhinha, Pereira (Cairney, 63e) – Wilson (Traoré, 71e), Jiménez, Reid (Adarabioyo, 89e). Entraineur : Marco Silva.

