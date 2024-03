Pronostic Fulham Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham surfe sur sa dynamique et dompte Fulham

Fulham est dans le ventre mou et s’est définitivement éloigné de la zone rouge suite à ses récentes bonnes performances. En effet, les Cottagers ont remporté 3 de leurs 5 derniers matchs, notamment contre Brighton (3-0) et United (1-2), mais la défaite contre les Wolves a mis un coup d’arrêt à cette série (2-1). Cette formation n’a donc plus grand chose à jouer mais pourra profiter d’un groupe au complet si le retour de Jimenez (5 buts) est officiel. En son absence, c’est Rodrigo Muniz qui a occupé la pointe de l’attaque, et il en a profité pour inscrire 5 buts sur les 6 derniers matchs. Derrière lui, on retrouve souvent le trio Iwobi (5 buts, 1 passe), Pereira (1 but, 6 passes) et Wilson (3 buts, 4 passes). Difficile en revanche de voir cet effectif rivaliser avec l’amada offensive des Spurs et leur coach Postecoglu.

Car en effet les Spurs sont redevenus irrésistibles récemment après une période de flottement. D’abord vainqueur de Palace (3-1), Tottenham a ensuite étrillé Villa à l’extérieur (0-4), une performance qui a marqué les esprits. Eux ont bien quelque chose à jouer, une place en Ligue des Champions dont ils ont pu se rapprocher grâce à cette victoire contre leur adversaire direct pour cette place restante. Mise à part quelques absences anecdotiques et des interrogations concernant Richarlison, on devrait retrouver le quatuor qui a fait tant de mal à Aston Villa, composé de Johnson (4 buts, 6 passes), Kulusevski (6 buts, 3 passes), Maddison (4 buts, 7 passes) mais surtout Son (14 buts, 8 passes). Ce dernier sera comme toujours le joueur clé qui pourrait débloquer la situation pour offrir la victoire aux siens.

