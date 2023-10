Pronostic Tottenham Fulham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham enchaîne face à Fulham

Avec le départ de Harry Kane au Bayern Munich, les observateurs imaginaient un exercice compliqué pour Tottenham. Au contraire, les Spurs réalisent certainement l’une de leurs meilleures entames de championnat. En effet, après 9 journées, le club londonien partage la tête du classement avec le grand rival du Nord londonien, Arsenal. De plus, dans cette entame de championnat, les partenaires de Son ont déjà affronté Arsenal, Manchester United et Liverpool. Face aux Reds, les Spurs ont eu plusieurs facteurs de jeu en leur faveur qui leur ont permis de remporter le match. Contre Arsenal et Man U, la patte d’Ange Postecoglou s’est fait ressentir. Avant la coupure internationale, Tottenham s’est imposé à Luton grâce à l’une de ses recrues, le défenseur Van de Ven, servi par l’homme de ce début de saison, James Maddison. L’ancien de Leicester réalise une superbe entame et s’est rapidement imposé au sein des Spurs. Son influence est grandissante dans le jeu des Londoniens et son entente avec Son marche à merveille. Désormais numéro 9, le Sud-Coréen a troqué ses passes décisives (0 cette saison) par des buts (6 en 8 matchs).

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

Fulham n’a pas réédité les erreurs du passé. De retour dans l’élite anglaise l’an dernier, les Cottagers se sont appuyés sur le groupe qui a obtenu la montée, renforcé par quelques éléments clés comme Palhinha, Willian ou Leno. Cet été, la formation londonienne a perdu son meilleur buteur Mitrovic, parti en Arabie saoudite. Pour compenser ce départ, Fulham a recruté plusieurs éléments comme Castagne, Traoré, Jimenez, Iwobi ou Bassey. Pour le moment, les Cottagers sont dans leur plan de marche puisqu’ils se trouvent dans le ventre mou du championnat avec 11 points, alors qu’ils ont déjà affronté Chelsea, Arsenal et Manchester City. Lors de la dernière journée, Fulham a pris 3 points importants face à la lanterne rouge, Sheffield United (3-1). Dans un Tottenham Hotspur Stadium bouillant, les Spurs devraient poursuivre leur bonne dynamique en prenant le dessus sur Fulham.

► Le pari « Victoire Tottenham » est coté à 1,48 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 196€ (296€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Son buteur » est coté à 1,96 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 292€ (392€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Tottenham gagne avec au moins 2 buts d’écart » est coté à 2,00 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 300€ (400€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Tottenham – Fulham :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Tottenham Fulham détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Le stade de Tottenham saccagé