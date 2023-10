Tottenham étouffe Fulham et reprend la tête

Tottenham 2-0 Fulham

Buts : Son (36e) et Maddison (54e)

À zéro Calvin, le Bassey se liquéfie.

Bien aidé par la fébrilité de Calvin Bassey, Tottenham, encore invaincu, enquille un septième succès en neuf journées face à Fulham ce lundi soir (2-0). D’entrée, les Spurs, toujours aussi généreux dans leurs efforts, offrent aux Cottagers une petite séance de cardio pour éliminer les excès du week-end. Après dix grosses minutes passées dans le rouge, Willian et sa bande reprennent leur souffle l’espace d’un petit quart d’heure. Le temps pour les hommes d’Ange Postecoglu de priver, à nouveau, leurs adversaires d’air. Sous pression, Calvin Bassey foire sa relance. Son Heung-min, à l’affût, récupère la gonfle et l’expédie dans la lucarne de Bernd Leno après avoir éliminé Tim Ream (1-0, 36e). Et Tottenham boucle, logiquement, ce premier acte avec ce pion d’avance.

Pâle figurant durant ces 45 premières minutes, Fulham ressort des vestiaires transfiguré et arrive enfin à tenir le cuir. Des intentions toutefois vite gâchées par une nouvelle passe hasardeuse de Bassey. Cette fois dans le rôle du passeur, Son décale parfaitement James Maddison qui ajuste tranquillement le portier allemand des Cottagers (2-0, 54e). En contrôle, les Spurs passent ensuite à un cheveu de plier définitivement l’affaire, mais les deux buteurs du soir s’emmêlent les pinceaux au moment de conclure (75e). C’est finalement Guglielmo Vicario qui s’en charge, en empêchant Raúl Jiménez de relancer cette rencontre (84e). Tottenham enchaîne une quatrième victoire à domicile, en autant de sorties, et retrouve son trône devant Manchester City et Arsenal.

Autant dire qu’il y a de quoi être Son-né.

Tottenham (4-2-3-1) : Vicario – Porro, Romero, van de Ven, Udogie (Emerson, 56e) – Sarr (Skipp, 62e), Højbjerg – Kulusevski, Maddison (Véliz, 81e), Richarlison (Johnson, 81e) – Son (Lo Celso, 81e). Entraîneur : Ange Postecoglu.

Fulham (4-2-3-1) : Leno – Castagne, Bassey, Ream, Robinson – Lukić (Reed, 72e), Palhinha (Cairney, 82e) – Reid (Wilson, 62e), Pereira (Iwobi, 46e), Willian – Vinícius (Jiménez, 46e). Entraîneur : Marco Silva.

Des drapeaux israéliens brandis par les fans de Tottenham