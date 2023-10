L’Angleterre, sur la route de Maddison

Quelques sucreries et une bonne dose de provocation, voici la recette avec laquelle James Madison a charmé Londres et Tottenham. Après la capitale, c'est désormais au reste de l'Angleterre qu'il s'attaque.

7 octobre dernier : Tottenham, qui a pourtant déjà passé à la moulinette Liverpool (2-1) et Manchester United (2-0), patine méchamment sur la pelouse de Luton Town. Pire, les Londoniens se retrouvent réduits à dix, après l’expulsion d’Yves Bissouma, juste avant la pause. Débute alors un scénario aux airs de déjà-vu. Celui qui voit les Spurs finir par arracher une victoire grâce à un nouvel exploit de leur emblématique numéro 10. Une liquette auparavant réservée à Harry Kane – depuis parti pour la Bavière et le Bayern Munich –, mais désormais impeccablement taillée pour les épaules du nouvel arrivant James Maddison. Passeur pour Micky van de Ven après un délicieux tour de passe-passe, l’ancien de Leicester n’a mis que quelques semaines pour conquérir Tottenham. Et l’Angleterre devrait suivre.

An important three points on the road 🛣️ 🎥 Highlights: Luton 0-1 Spurs pic.twitter.com/hfhw06COdS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 7, 2023

Spice boy

Avec deux pions et cinq offrandes en neuf sorties toutes compétitions confondues, le natif de Coventry permet aux Spurs, toujours invaincus, de cartonner depuis la reprise. Mais, plus que son talent, affiché par son père sur YouTube depuis son plus jeune âge et qui lui a valu d’être élu joueur du mois d’août en Premier League, c’est sa personnalité qui impressionne, et qui le rend d’autant plus attachant. « J’aime l’aspect théâtral, le fait d’être un peu le méchant. Cela me permet de donner le meilleur de moi-même, racontait-il lors du dernier rassemblement des Anglais, en septembre. C’est comme ça que j’ai aimé regarder et c’est comme ça que j’aime jouer. » Confirmation face à Bournemouth, fin août, où, en réponse aux « Southgate a raison, tu es une p***** de m**** », le numéro 10 londonien fait mine de ne pas savoir placer son ballon au moment de botter un corner avant d’adresser un large sourire à la tribune qui venait de le conspuer.

Même chose il y a quelques jours encore lorsqu’il n’hésite pas, sur les réseaux sociaux, à chambrer Trent Alexander-Arnold, et Liverpool, après la victoire, entachée d’une erreur d’arbitrage, de Tottenham sur les Reds. « Toujours en train de demander à rejouer le match », indique le Londonien à propos de son compère en sélection. Jürgen Klopp appréciera.

Maddison catching up with Trent over the international break 😅 pic.twitter.com/A8MeSCNUUS — ESPN UK (@ESPNUK) October 10, 2023

Il faut dire que le natif de Coventry s’inspire d’une référence en la matière : l’illustre Paul Gascoigne. « Avant de devenir professionnel, on est fan de football et j’aimais les joueurs qui avaient de la personnalité, j’aimais regarder les joueurs qui avaient un peu d’insolence, un peu plus que la norme, se justifie l’attaquant de 26 balais. Gazza en était le parfait exemple. […] C’est pourquoi j’aime interagir avec les fans et montrer ma personnalité. » Il lui faudra en revanche encore patienter un peu pour rattraper les 57 sélections de son idole.

Casino létal

La faute à une sortie de route avant même sa première cape. Trop malade pour se déplacer en Tchéquie à l’automne 2019, Maddison ne suit pas la partie depuis son canapé, mais dans un casino, comme le rapportent plusieurs tabloïds à l’époque. Une faute assumée par l’intéressé : « Je ne vais pas m’asseoir dans ma chambre et me coucher à 20 heures. Je suis un homme social. J’ai des amis et j’aime sortir. » Ce qui n’empêche pas Gareth Southgate, plutôt compréhensif, de lui faire découvrir le niveau international un mois plus tard, le 14 novembre contre le Monténégro. « Une fois qu’un joueur a été libéré par l’équipe, c’est à lui de voir comment il occupe son temps libre, tempérait son sélectionneur à l’époque. Je pense que James aura appris que quand vous êtes engagé avec l’équipe nationale, les projecteurs sont braqués sur vous, et notamment sur votre vie privée. Cela fait partie de la fonction. » Pourtant, cette grande première attendra 1228 jours avant d’être suivie d’une deuxième, le 26 mars dernier face à l’Ukraine.

Je ne vais pas m’asseoir dans ma chambre et me coucher à 20 heures. Je suis un homme social. J’ai des amis et j’aime sortir. James Maddison

En réalité, le retour du Londonien en sélection intervient quelques mois plus tôt lorsque son sélectionneur, ne pouvant plus ignorer ses performances, l’appelle pour aller disputer la Coupe du monde au Qatar. Blessé avant même d’y arriver, celui qui compte désormais cinq capes n’y disputera pas la moindre minute, mais se retape une image auprès de Southgate : « Gareth m’a fait un énorme compliment en partant. Il m’a dit qu’il savait que ça avait été difficile avec ma blessure et l’absence de sélection, mais qu’il était vraiment impressionné par la façon dont je m’étais comporté avec le groupe. » Maddison n’a, depuis, plus manqué le moindre rassemblement des Three Lions et semble avoir définitivement convaincu son entraîneur. Au tour du reste du Royaume de succomber à son charme désormais.

