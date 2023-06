Tottenham danse le Maddison

Le grand chambardement ?

Après une saison très décevante et la non-qualification pour une coupe d’Europe, Tottenham a décidé de faire le grand ménage : un nouveau coach, Ange Postecoglou, un possible départ de Harry Kane, et désormais la signature de James Maddison en provenance de Leicester contre une quarantaine de millions d’euros, qui viennent au meilleur moment dans les caisses des Foxes, récemment relégués. C’est la deuxième recrue récente des Spurs après le portier d’Empoli Guglielmo Vicario.

We are delighted to announce the signing of James Maddison! Let's go, Madders 🤍 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 28, 2023

Le cadre du milieu de terrain des Renards – qu’il avait rejoints en 2018 – arrive chez les Lilywhites pour cinq saisons et apportera sa vista et son expérience, du haut de ses 163 matchs de Premier League (pour 43 buts et 32 assists). À 26 ans, il reste sur une saison à 10 pions et 9 passes décisives, durant laquelle il a également découvert les joies de la sélection anglaise.

À noter que sur les 40 dernières années, James Maddison possède une armoire à trophées plus remplie que celle de son nouveau club.

