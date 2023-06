Harry Kane aurait choisi le Bayern

Base verbale : Kahn. Prétérit : Kane.

Courtisé par les plus grands clubs européens, comme le Real Madrid, le PSG ou Manchester United, Harry Kane aurait finalement choisi de rejoindre la Bavière cet été. En effet, d’après Sky Sport, le buteur de 29 ans aurait signifié au Bayern qu’il faisait de l’Allemagne sa destination favorite. C’est sûrement le moyen le plus efficace pour lui de soulever une coupe après dix saisons blanches passées en Angleterre sans toucher un seul trophée, si ce n’est des souliers d’or chaque fin de saison ou presque – pas cette année, puisqu’un cyborg a déboulé en Premier League. Le récent champion d’Allemagne serait prêt à débourser un peu moins de 100 millions d’euros pour s’offrir le meilleur buteur de l’histoire des Spurs pendant ce mercato.

News #Kane: Internally and after new rounds, he‘s the top striker transfer target now.

➡️ Still difficult but #FCBayern got the signal from Kane that Bayern is his preferred destination. #COYS

Bayern bosses, planning the next steps now. Bayern optimistic to get Kane for less… pic.twitter.com/9zOi3MHBYN

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 26, 2023