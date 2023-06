Avec ces stats de zinzin, Erling Haaland fait mieux que Kylian Mbappé !

Furyclass.

Erling Haaland termine meilleur marqueur de cette saison 2022-2023. Le Cyborg totalise 56 buts en 57 rencontres, toutes compétitions confondues, de quoi ainsi gagner son duel à distance avec ce nullos de Kylian Mbappé, qui n’a marqué QUE 54 buts. Le gamin de Bondy a cru pendant une soirée être le co-meilleur buteur après son penalty marqué lors de la victoire des Bleus face à la Grèce, (1-0), ce lundi. Mais c’était sans compter sur l’attaquant de Manchester City qui, ce mercredi soir, a claqué un doublé avec la Norvège contre Chypre (score finale, 3-1).

🇳🇴🇨🇾 ⚽️ Erling Haaland signe un doublé et s'offre un 56e but cette saison ! Suivez le match en direct sur L'Equipe live, dans votre espace TV : https://t.co/qDzzXZ0C1Z#lequipeFOOT pic.twitter.com/6MWlJiudno — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 20, 2023

Erling Haaland postule plus que jamais pour le prochain ballon d’or après une saison hors norme. Le buteur a fini meilleur scoreur en Premier League avec 36 buts et en C1 avec 12 pions. Avec son club, ils ont réalisé un triplé historique avec le championnat, la FA Cup et la Ligue des Champions.

Mais au final, tout le monde sait que c’est Messi qui va encore remporter la babiole.

La Norvège et l'Écosse assurent, la Pologne s'effondre et l'Autriche enchaîne