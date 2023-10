Thierry Henry après le 9-0 contre Chypre : « J’ai aimé le résultat à la mi-temps, pas la manière »

Peut mieux faire.

L’équipe de France Espoirs a explosé Chypre au Stade des Alpes ce mardi (9-0). En conférence de presse, Thierry Henry a exprimé une « grosse fierté » au terme de cette victoire record. « Pour avoir joué en Espoirs, je ne sais pas si on a mis plus de quatre buts une fois. En mettre neuf, ce n’est pas facile. » Malgré l’ampleur du score, le champion du monde 1998 n’a pas caché un certain agacement concernant le visage de ses troupes en première période : « J’ai aimé le résultat à la mi-temps, pas la manière. Ça aurait pu être un 4-1, 4-2. Je leur ai dit ‘je ne veux pas voir cette équipe passer la ligne médiane, je ne veux pas voir Guillaume (Restes) plonger’. Si tu ne fais pas le bon pressing, tu te retrouves en difficulté. Ça peut arriver, mais pas comme ça. Je peux comprendre que tu sois un peu en dilettante quand tu mènes 5-0, mais pas à 0-0. »

9 – L'équipe de France Espoirs a signé contre Chypre la plus la large victoire de son histoire (9-0). Elle affiche 4.8 buts par match sous Thierry Henry. Champagne. pic.twitter.com/Rdb0vNm7fB — OptaJean (@OptaJean) October 17, 2023

Titi a aussi évoqué la prestation taille patron de Rayan Cherki, auteur de deux buts et deux passes décisives. Sans vouloir en faire trop : « Rayan a fait du Rayan. C’était un peu ce qu’on essayait de cibler. Il y a un travail de Maghnes, de Jo Lepenant, ce qui permet à Rayan de pouvoir s’exprimer. On connaît ses qualités. Il peut jouer, se tourner. Le schéma, la structure, les joueurs autour de lui, lui permettent de pouvoir s’exprimer. »

Un pour tous, tous pour un !

Rayan Cherki et les Bleuets régalent face à Chypre