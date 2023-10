Pronostic Géorgie Chypre : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

La Géorgie bat Chypre pour l’honneur ?

La Géorgie n’est pas tout à fait morte dans la course à la qualification, mais il faudrait un véritable miracle pour qu’elle participe à son premier Euro. Les 3 dernières défaites contre l’Espagne (1-7), la Norvège (1-2) et l’Ecosse (0-2) les ont pratiquement condamnés. Lors de ce rassemblement du mois d’octobre, les joueurs de Willy Sagnol n’ont eu aucune pitié face à la Thaïlande en amical (8-0). Parmi les joueurs importants de cette sélection géorgienne, on retrouve le crack du Napoli Kvaratskhelia (10 buts en 24 sél) qui ne démarre pas très bien la saison à l’image de son équipe, le bordelais Davitashvili (Bordeaux, 6 buts en 29 sél), l’ancien joueur de Metz, George Mikautadze (Ajax, 8 buts en 19 sél), et l’expérimenté Kashia (Slovan Bratislava, 107 sél). Nous pouvons également mentionner les milieux Kvekveskiri (Lech Poznan, 55 sél), Lobjanidze (Atlanta United, 36 sél), Kiteishvili (Sturm Graz, 34 sél) et Chakvetadze (Watford, 8 buts en 19 sél). En revanche, les Géorgiens feront sans Dvali (APOEL, 29 sél), Gocholeishvili (Shakhtar, 7 capes), Sazonov (Torino, 3 sél) ainsi que les milieux Aburjania (Hatayspor, 39 sél), Tsitaishvili (14 sél) et Gagnidze (5 sél) qui ne sont pas présents (choix ou blessures).

A l’inverse de son adversaire du jour, Chypre ne peut plus espérer se qualifier pour l’Euro, avec un bilan catastrophique de 6 défaites en autant de matchs, et le ratio médiocre de 2 buts marqués/21 buts encaissés. Encore une fois étrillés jeudi dernier contre la Norvège (0-4), les Chypriotes ont alourdi leur bilan, qui était déjà salé à cause des défaites contre l’Espagne (0-6) et l’Ecosse (0-3) le mois dernier. Pour le groupe convoqué, on ne retrouve toujours pas Artymatas (64 capes) et Efrem (5 buts en 51 sél), ni l’attaquant expérimenté Sotiriou (Sanfrecce Hiroshima, 59 sél, 12 buts), Pittas (AIK, 3 buts), le jeune milieu Michalis Ioannou (7 sél), le gardien n°2 Panagi et les défenseurs cadres Nicholas Ioannou (43 sél, Côme) et Laifis (53 sél, Standard Liège) qui manqueront tous à l’appel. Parmi les forces en présence, on retrouve Christofi (9 buts en 70 capes), Grigoris Kastanos (Salernitana, 4 buts en 47 sél) et les pensionnaires de la D1 Belge Andreou (Charleroi, 11 sél) et Laifis (Standard de Liège, 3 buts en 53 sélections). Au milieu, Gogic (22 sél), Kyriakou (50 sél) ou encore Kousoulos (4 buts en 34 apparitions sous le maillot de la sélection) devraient être à la disposition du sélectionneur. Pour sauver l’honneur, les Géorgiens devraient s’imposer comme à l’aller (2-1). Auteur d’un fabuleux quadruplé contre la Thaïlande, et d’un des deux buts du match aller, Mikautadze pourrait être intéressant à prendre comme buteur.

