Rayan Cherki : « Il va falloir se remettre en question »

La force de l’habitude sans doute.

Remplaçant au coup d’envoi, Rayan Cherki, qui a finalement passé trente bonnes minutes sur le pré, n’a pas réussi à remettre dans le sens une équipe de France Espoirs bien pale face à la Corée du Sud ce lundi soir (0-3). Trois petits jours après avoir sombré en Autriche (0-2), les Bleuets enchaînent une deuxième défaite consécutive.

Suffisant pour inquiéter le joueur lyonnais, au micro de la chaîne L’Équipe après cette partie : « C’est une défaite qui nous fait pas mal de mal. On avait à cœur de se rattraper par rapport au dernier match mais la performance est décevante, tant offensivement que défensivement. » Décevant pour leur dernière de l’année, les Bleuets doivent faire leur autocritique estime Cherki : « Il va falloir se remettre en question. Il faudra jouer avec plus d’envie, plus de hargne, pour gagner le plus de matchs possible. »

L’avantage c’est qu’il pourra ressortir tout ça après le prochain match de l’OL.