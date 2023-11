Les Bleuets prennent une leçon en Autriche

Autriche 2-0 France

Buts : Koller (25e, 75e)

L’Autriche comme Crésus.

Mise à mal par des Autrichiens qui avaient nettement plus faim, l’équipe de France Espoirs a logiquement concédé sa première défaite de l’ère Thierry Henry ce vendredi (2-0). La rencontre a démarré de la pire des manières avec la blessure de Johann Lepenant, sérieusement touché au genou. Thierno Ballo a donné des sueurs froides à l’arrière-garde bleue, mais il a perdu son duel avec Guillaume Restes (21e) et a placé sa reprise pied droit juste à côté sur le corner suivant (22e). Le manque de maîtrise des Bleuets a été logiquement puni sur un nouveau coup de pied de coin : Lesley Ugochukwu a laissé Leopold Querfeld remiser de la tête et Paul-Friedrich Koller a conclu de la tête en devançant la sortie de Restes (1-0, 25e). La France a même frôlé la correctionnelle lorsque Christoph Lang a trouvé le poteau, avant que Yusuf Demir n’en fasse de même, seul devant la cage (30e).

L’Autriche ouvre le score face aux Bleuets ! #AUTFRA pic.twitter.com/liFrBXcVWS — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) November 17, 2023

En face ? Quelque frappes non cadrées, un gros manque d’inspiration et des mauvais choix, à l’image de Cherki, trop gourmand dans la surface (44e). Au retour des vestiaires, le Lyonnais s’est procuré une occasion en or d’égaliser grâce à un crochet létal sur Pascal Estrada, mais Nikolas Polster lui a fait barrage (47e). Le début de la révolte ? Plutôt un épiphénomène. Restes a été sauvé par le hors-jeu lorsque Ballo a marqué (65e), puis par son montant, encore, sur une frappe croisée de Manuel Polster (70e). Laissé seul au deuxième poteau, Koller a finalement enfoncé le clou sur un corner, en bénéficiant de l’apathie de la défense (2-0, 75e). Zimmermann a même fait trembler le montant pour la quatrième fois du soir (90e+5). Orphelins de leur capitaine Warren Zaïre-Emery, parti chez les A, les Bleuets restent leaders de leur groupe, mais sans aucune marge puisque la Slovénie (à égalité de points) et l’Autriche (deux unités de retard) sont en embuscade. Réaction attendue lundi, au Havre, lors du match amical face à la Corée du Sud.

K-popcorn salé ou sucré ?

Autriche (4-2-3-1) : Polster – Veratschnig, Estrada (Riegler, 60e), Querfeld, Koller – Sattlberger, Braunöder (Oswald, 90e+3) – Ballo, Demir (Huskovic, 82e), Polster – Lang (Zimmermann, 82e). Sélectionneur : Werner Gregoritsch.

France (4-3-1-2) : Restes – Belocian, Lukeva, Yoro, Sildillia – Lepenant (Gourna, 13e), Ugochukwu, Doukouré (Akliouche, 64e) – Cherki (Barcola, 81e) – Kalimuendo (Tel, 64e), Wahi (Rutter, 63e). Sélectionneur : Thierry Henry.

