La République démocratique du Congo espère accueillir le prochain Trophée des champions

Changement de casquette pour Nasser.

Ce mardi, Nasser al-Khelaïfi a retiré sa casquette de président du PSG pour enfiler celle de membre du conseil d’administration de la LFP. Selon Le Parisien, l’ancien tennisman aurait rencontré Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, dans un hôtel du 8e arrondissement de Paris. Le sujet de leur rendez-vous ? Le prochain Trophée des champions, que le Qatari organise depuis son poste à la LFP. En visite officielle dans l’Hexagone, le dirigeant congolais espère convaincre les instances françaises d’organiser cette rencontre dans son pays.

En concurrence cette année avec la ville chinoise de Shenzhen, Kinshasa et son stade des Martyrs de 80 000 places étaient déjà candidats en 2023. La Thaïlande avait remporté le gros lot, avant que la société organisatrice ne se désiste et que le match ne se tienne finalement au Parc des Princes. Après des éditions 2021 et 2022 organisées en Israël, c’est la Chine et Shenzhen – qui a déjà accueilli les éditions 2018 et 2019 – qui auraient pour le moment les faveurs de la LFP.

Et si on n’organisait pas du tout ce trophée dont tout le monde se fout ?