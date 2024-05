Manchester United prolonge son entraîneur

C’est raté pour Erik ten Hag.

Manchester United a annoncé ce vendredi la prolongation d’une année supplémentaire (plus une autre en option) de son entraîneur… Marc Skinner. Le technicien est sur le banc de l’équipe féminine depuis 2021, faisant passer un cap aux Mancuniennes en les qualifiant pour la première fois en Ligue des champions, ainsi qu’en remportant une FA Cup contre Tottenham (4-0).

« C’est un honneur de prolonger mon séjour à Manchester United, a confié Skinner sur le site officiel du club. Je me suis toujours senti chez moi ici, avec nos excellentes joueuses, notre personnel et nos supporters […] remporter le premier trophée majeur de l’équipe à Wembley a été pour moi un véritable moment fort de ma carrière et un autre signe de notre croissance continue, sur et en dehors du terrain. » Le Britannique a toujours entraîné des équipes féminines, passant du niveau universitaire à la première division anglaise avec Birmingham, avant un passage de deux ans du côté des Orlando Pride en NWSL.

We are pleased to announce Marc Skinner has signed a contract extension with United 🤝 Congrats, boss! ❤️#MUWomen — Manchester United Women (@ManUtdWomen) May 17, 2024

Le Jocelyn Prêcheur d’outre-Manche.