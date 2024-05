Franck Haise réagit à un possible retour de Raphaël Varane à Lens

Un appel des deux pieds.

Depuis l’annonce du départ de Raphaël Varane de Manchester United, l’Artois est en ébulition. Formé chez les Sang et Or, l’ancien du Real a toujours clamé son attachement à Lens, où certains le verraient bien terminer sa carrière. « Le plus probable aujourd’hui, c’est que je finisse à Manchester ou Lens », avait prédit Varane en mars 2023. Le sujet est donc arrivé jusqu’aux oreilles de Franck Haise, présent en conférence de presse avant l’ultime journée de Ligue 1 et la réception de Montpellier.

« Évidemment que Raphaël Varane peut m’intéresser par ses qualités de joueur, par ses qualités de leader, par ses qualités humaines, par tout ce qu’il représente et par tout ce qu’il est encore capable de donner, j’en suis certain, a affirmé le technicien lensois. Ensuite, les aspects financiers ne dépendent pas que de moi, mais s’il devait y avoir une possibilité, je serai l’entraîneur le plus heureux. J’adore le joueur et ce qu’il dégage. »

Pas sûr que le bon air du bassin minier suffise à préserver Rapha des blessures.