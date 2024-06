La Serbie menace de quitter l’Euro

La Serbie ne compte pas se laisser faire.

Jovan Šurbatović, secrétaire général de la Fédération serbe de football, a envoyé une requête à l’UEFA pour demander des sanctions à l’encontre de la Croatie et de l’Albanie, faute de quoi la Serbie pourrait quitter l’Euro. Comme Šurbatović l’a fait savoir via la chaîne publique serbe RTS, la FSS accuse les supporters albanais et croates d’avoir scandé « Tuez, tuez, tuez les Serbes » lors de la rencontre entre les deux nations mercredi.

« Ce qui s’est passé est scandaleux et nous demanderons des sanctions à l’UEFA, même si cela implique de ne pas poursuivre la compétition », a déclaré Surbatović, avant d’ajouter qu’il était convaincu que l’UEFA réagirait, faisant référence à l’épisode du journaliste kosovar récemment banni de la compétition après avoir provoqué les supporters serbes en mimant l’aigle albanais : « Nous sommes sûrs qu’ils seront punis, car ils ont déjà répondu à notre appel pour retirer du tournoi ce soi-disant journaliste. »

Les relents des guerres de Yougoslavie sont toujours présents.