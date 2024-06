Affrontements entre les supporters serbes et la police allemande

Les Balkans, encore et toujours.

Avant de se rendre au stade pour Danemark-Serbie, certains supporters serbes ont semé le chaos dans les rues de Munich. Face à des membres des forces de l’ordre déployés en nombre, ils se sont particulièrement illustrés dans le jet de bouteilles et de chaises. La police allemande a riposté avec un gaz lacrymogène et des interpellations plus efficaces, au point de faire preuve d’une certaine intolérance, selon le média local Nova.

Serbian fans just attacked the German police in Munich.#EURo2024 pic.twitter.com/nSMlzJA5W3 — Kosovo is Dardania🇽🇰🇦🇱 (@Dardha93) June 25, 2024

Certaines vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des supporters serbes scander le nom de Vladimir Poutine. À prendre tout de même avec des pincettes car, durant l’Euro, plusieurs montages de la sorte ont été réalisés en marge de rassemblements similaires.