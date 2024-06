Scène lunaire lors de l’audition au Sénat des dirigeants de CVC

On n’est pas au bout de nos surprises.

Après les passages de Jean-Michel Aulas et de trois présidents de clubs de Ligue 1 ce jeudi matin, le Sénat a auditionné en milieu d’après-midi MM. Jean-Christophe Germani, président et Edouard Conques, managing director de CVC Capital partners. Au moment de passer sur le grill, les dirigeants du fond d’investissement ont expliqué son fonctionnement et justifié l’investissement dans le football à l’automne 2021. Mais une séquence sur le salaire de Vincent Labrune a retenu toutes les attentions.

Les dirigeants de CVC ont affirmé ne pas prendre en charge une partie du salaire de l’actuel président de la LFP. Sauf que quelques secondes plus tard, le sénateur Michel Savin a présenté aux deux hommes un document où il était inscrit noir sur blanc que « 50% » de la rémunération de l’ancien président de l’OM était « refacturé à la LFP média».

Cocasse.