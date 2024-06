Jean-Michel Aulas et trois présidents de clubs de Ligue 1 auditionnés au Sénat

Une audition bientôt diffusée sur la chaîne de la LFP ?

Alors que la Ligue 1 et la Ligue 2 n’ont toujours pas de diffuseurs pour la saison prochaine, Jean-Michel Aulas et trois présidents de Ligue 1 (Jean-Pierre Caillot, Joseph Oughourlian et Olivier Létang) et Maarten Petermann, représentant du fonds d’investissement qui possède le LOSC Merlyn Partners, ont été auditionnés au Sénat ce jeudi 20 juin. Cet entretien s’est déroulé dans le cadre de la mission d’information sur la financiarisation du foot menée par le Sénat. Depuis avril et jusqu’en octobre, la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport de la chambre haute cherche à évaluer les conséquences de la financiarisation du football français.

Alors que le président du Havre Jean-Michel Roussier ne s’est pas montré très confiant quant à l’avenir du football français, les auditionnés ont été élogieux envers la Ligue et son président Vincent Labrune, qui ont dealé avec le fonds d’investissement CVC, permettant à ce dernier de récupérer 13% des droits télé en échange de plus d’un milliard d’euros partagé entre les clubs. « CVC, c’était une opération vitale », a expliqué le président de Lille Olivier Létang. Le Rémois Jean-Pierre Caillot a également justifié l’accord avec CVC, que son homologue de Lens juge « très bon » : « La procédure a été lancée avec l’unanimité des clubs pros. [CVC] amenait beaucoup d’argent rapidement, ce n’est pas une mince affaire au moment de trouver un financement. […] L’enjeu, c’est d’exister sur la scène européenne où nos clubs français perdent régulièrement dans des échéances essentielles alors que notre équipe de France gagne », affirmant par la même occasion que le « trading des joueurs » est la « recette numéro 1 » des clubs de Ligue 1.

Les interrogés sont également revenus sur l’épisode Mediapro, à qui la LFP avait vendu une partie des droits télé du championnat pour faire faillite : « On n’a pas compris pourquoi Mediapro avait été autorisé en France, alors qu’en Italie Mediapro avait été rejeté à cause du manque de garanties », s’est interrogé l’actionnaire de Lille. « Je pense que Mediapro c’était une erreur, mais c’est facile pour moi de le dire avec du recul », a enchaîné Joseph Ougourlian, qui estime que la Ligue s’est « perdue » avec la chaîne Canal+. « On a échoué, et je pense que quelque part, il faut aussi que nous en tirions les leçons et que l’on comprenne un petit peu ce qu’il s’est passé. Il faut retrouver une relation de confiance avec Canal + », a-t-il rajouté.

Sénat n’y rien comprendre.