Sylvinho : « L’Espagne peut jouer la finale avec sa deuxième équipe et être favorite »

Une phrase qui aura mal vieilli lors de l’élimination de la Roja contre la Slovénie.

Sylvinho le sait, il a besoin de battre l’Espagne lundi pour espérer envoyer l’Albanie en huitièmes de finale. Une tâche loin d’être aisée tant la Roja a fait forte impression lors de ses deux premiers matchs. « L’Espagne peut jouer la finale avec sa deuxième équipe et être favorite », a même déclaré le sélectionneur ce dimanche en conférence de presse. L’ancien entraîneur de l’OL n’a pas été avare de compliments à l’encontre des Ibériques : « Ils ont toujours eu tellement de qualités au milieu de terrain. Mais en plus, maintenant avec leurs joueurs très rapides, ils peuvent faire très mal sur les côtés. Ils sont bien organisés défensivement, ils font un bon pressing. »

Mais le technicien se veut tout de même optimiste et ne compte pas laisser l’Espagne, qui va sans doute faire tourner, remporter si facilement cette ultime rencontre de la phase de poules. « Nous sommes vivants, fiers et ambitieux. Nous allons devoir nous battre, tout donner sur le terrain, réaliser notre meilleure performance. Et, si nous faisons cela, peut-être que nous aurons la chance de continuer cette compétition », a-t-il lancé. L’objectif est bien de « battre l’Espagne ». Avant de conclure sur un poncif : « Nous savons que c’est possible, tout peut arriver en 90 minutes. »

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. »