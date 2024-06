Le Portugal arrache la victoire contre la Tchéquie

Portugal 2-1 Tchéquie

Buts: Hranáč CSC (69e) et Conceição (90e+2) et pour le Portugal / Provod (62e) pour la Reprezentaçe

Flavio Conceição peut avoir une raison de pleurer de joie ce mardi soir. Pour le paternel, la troisième sélection de son fils Francisco avec la sélection portugaise était la bonne pour voir sa progéniture faire trembler les filets adverses. Et quelle première ! Débarqué à l’entrée du temps additionnel pour entrer en scène contre la Tchéquie dans l’Euro allemand, le milieu offensif de poche du FC Porto a profité d’un ballon ralenti aux six mètres pour marquer en force et enlever son maillot dans la frénésie la plus totale. Pour le Portugal, voilà trois points acquis au forceps avant d’affronter la Turquie dans un rendez-vous pour la première place de ce groupe F.

Stérile possession

Au moment de jeter un œil sur la géographie allemande, Leipzig ne fait pas partie des villes les plus trépidantes du pays. Malheureusement pour le Portugal et la Tchéquie, la Red Bull Arena n’a pas donné des ailes aux deux équipes dans une première période à vitesse réduite. Depuis son aile gauche, Rafael Leão a souhaité faire la différence mais s’est confronté à un Vladimír Coufal plutôt habitué à la percussion. Lors d’une première contre-attaque éclair, quelques centimètres ont manqué à Leão pour dévier des crampons le centre de Bruno Fernandes (25e). Largement détenteur du ballon mais auteur d’un football de possession trop prévisible, la Seleçao das Quinas a souhaité passer par Cristiano Ronaldo pour exister. Pas forcément la meilleure stratégie, puisque le capitaine contesté au pays n’a pas trouvé la clé d’un coffre tchèque bien gardé par Jindrich Stanek (32e, 45e). Et quand CR7 s’est essayé à la passe vers Vitinha, le gardien du Slavia Prague a pu compter sur son stoppeur Robin Hranáč pour anéantir les velléités lusitaniennes.

Le moment de gloire de Conceição fils

Que faire pour Roberto Martínez à la pause ? Continuer dans la possession à outrance, quitte à ce que cela devienne ennuyeux pour le public. Dans les airs, Ronaldo est sollicité mais en bon capitaine adverse, Tomáš Souček a sauvé les siens d’une habile déviation. Par la terre, Ronaldo a tenté sa chance sur coup franc mais son tir était trop central pour inquiéter Stanek (59e). Le problème, c’est qu’à force de se cogner contre un mur, le Portugal a fini par se prendre une brique en pleine face avec Lukáš Provod à la manœuvre sur le premier tir cadré de la Reprezentaçe (0-1, 62e). Sans se mettre de pression supplémentaire, le Portugal n’a pas changé son fusil d’épaule sur le plan tactique et c’est finalement une mésentente entre Stanek et Hranáč qui a entraîné un but contre son camp évitable pour rabattre les cartes (1-1, 69e). En fin de match, Vitinha (78e) puis Souček (82e) ont eu leur balle de match, sans succès. Diogo Jota a célébré un but finalement hors-jeu (86e), mais Conceição fils n’a pas manqué son moment de gloire (2-1, 90e+2), en hommage aux muscles de papa. Le Portugal a déjà fait un pas vers les huitièmes.

Portugal (3-4-3): D.Costa – N.Mendes (Neto, 90e), Pepe, Dias – Cancelo (Semedo, 90e), B.Fernandes, Vitinha (F.Conceição, 90e), Dalot (Inácio, 79e) – B.Silva, C.Ronaldo, Leão (D.Jota, 63e). Entraîneur: Roberto Martínez.

Tchéquie (3-1-4-2): Stanek – Krejčí, Hranáč, Holeš (Chorý, 93e) – Souček – Šulc (Ševčík, 79e), Provod (Barák, 79e), Dudera, Coufal – Kuchta (Lingr, 60e), Schick (Chytil, 61e). Entraîneur: Ivan Hašek.

