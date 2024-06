Un (triste) record battu lors de Tchéquie-Turquie

Un match qui a cartonné.

Lors de l’ultime soirée de la phase de poules de l’Euro, mercredi soir, la Tchéquie affrontait la Turquie pour tenter de se qualifier en huitièmes. Ce sont les hommes de Vincenzo Montella qui ont eu le dernier mot (2-1), mais ce n’est pas ce qui nous intéresse ici. Avec 18 cartons – toutes couleurs confondues – distribués à des joueurs, ce match détient désormais le record en la matière dans l’histoire de l’Euro.

18 – There were 18 cards shown between Czechia and Türkiye tonight (16 yellows, two reds); the most in a single game in UEFA European Championship history. Battle. #EURO2024 pic.twitter.com/iCehxSIpr2 — OptaJoe (@OptaJoe) June 26, 2024

Il y a eu énormément d’engagement à Hambourg, et beaucoup de tension aussi : outre l’expulsion précoce d’Antonín Barák à la 20e, plusieurs membres du staff tchèque et de joueurs assis sur le banc (sept remplaçants, au total) ont écopé d’un carton, comme Patrik Schick, blessé, qui a mangé un jaune pour avoir protesté. Arda Güler, Tomáš Souček (jaunes) et Tomáš Chorý (rouge) ont même été arrosés après le coup de sifflet final, dans une atmosphère électrique. Bilan ? Sept cartons tchèques (dont deux rouges) et onze turcs (tous jaunes). Au milieu de tout ça, on notera la biscotte de Hakan Çalhanoğlu, l’un des buteurs du soir, qui manquera donc le huitième contre l’Autriche, au grand dam d’une sélection turque qui sera privée de son métronome.

Dix-huit ans après la « bataille de Nuremberg » qui avait donné lieu à un règlement de compte entre le Portugal et les Pays-Bas au Mondial 2006, on pourra désormais parler de la « boucherie de Hambourg ».

La Turquie arrache la deuxième place et éjecte la Tchéquie