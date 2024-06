La Turquie arrache la deuxième place et éjecte la Tchéquie

République tchèque 1-2 Turquie

Buts : Souček (66e) pour la Tchéquie // Çalhanoğlu (51e) et Tosun (90e+4) pour la Turquie

Expulsion : Barák (20e) & Chorý (90e+8) pour la Tchéquie

Dans une rencontre accrochée jusqu’au bout, la Turquie – qui n’a jamais été virtuellement éliminée au cours de la soirée – a finalement accroché la deuxième place du groupe F, au bout du temps additionnel (2-1), et rencontrera l’Autriche, en huitièmes mardi prochain. Les Tchèques se sont battus, mais on cédé en fin de match – pas aidés par l’expulsion précoce de leur meneur de jeu Antonín Barák – et rentrent à la maison avec un seul petit point au compteur.

Barák se casse

Au pied du mur au coup d’envoi, les Tchèques entrent tambour battant dans leur rencontre, Lukáš Provod poussant Mert Günok à la parade dès la 2e minute de jeu. Privés de Patrick Schick, les hommes d’Ivan Hašek dominent jusqu’au sabordage d’Antonín Barák, qui écope de deux cartons jaunes stupides pour deux fautes grossières à dix minutes d’intervalle. De quoi redonner du peps aux Turcs – jusqu’alors peu en verve –, portés par un Kenan Yıldız de feu. Les Tchèques acceptent de subir, mais se procurent la meilleure occasion de la première période, juste avant la pause, sur un contre superbement emmené par Provod qui décale David Jurásek, défait au duel par le portier turc.

Tosun pour le coup de grâce

La perte d’ambition des hommes en rouge se confirme à la pause, Barış Alper Yılmaz envoyant Jindřich Staněk au sol, avant que celui-ci ne cède sur une magnifique frappe fouettée de l’extérieur du pied de Hakan Çalhanoğlu (0-1, 51e). Cruel pour le portier du Slavia Prague, qui s’est déboité l’épaule sur une superbe parade quelques secondes plus tôt, et doit donc céder sa place. L’espoir madrilène Arda Güler a la balle de break au bout du pied, mais laisse passer. Il n’en faut pas plus pour remotiver la Národní tým. À défaut de briller dans le jeu, elle pousse Günok à la faute sur une touche longue, et le capitaine Tomáš Souček remet tout le monde à égalité (1-1, 66e). Les Bleu et Rouge se ruent alors à l’attaque, les Ay-Yıldızlılar profitent des espaces et l’entrant Cenk Tosun prend un malin plaisir à abattre les espoirs tchèques après un joli numéro (1-2, 90e+4). La Turquie verra les huitièmes, les Tchèques, qui terminent même à neuf après le rouge de Tomáš Chorý dans les derniers instants (90e+8), sont en vacances.

Tchéquie (3-4-1-2) :Stanek – Holes, Hranac, Krejčí – Coufal, Souček, Provod, Jurásek – Barák – Hlozek, Chytil. Entraîneur : Ivan Hašek.

Turquie (4-2-3-1): Günok – Müldür, Demiral, Akaydin, Kadıoğlu – Yüksek (Yokuşlu, 63e), Özcan – Çalhanoğlu (Kökçü, 87e), Güler (Aktürkoğlu, 75e) (Tosun,75e), Yildiz – Yilmaz. Entraîneur : Vincenzo Montella.

