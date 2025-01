La dernière perle du baccalauréat nous vient de l’OL

À Lyon, même les joueurs prennent les coutumes américaines.

Ce jeudi soir, l’OL se déplace au Fenerbahçe dans un match décisif pour sécuriser le top 8 et une qualification directe vers les huitièmes de Ligue Europa. Si le club est en pleine tempête, jusqu’à évoquer un départ de Pierre Sage en interne, les joueurs, eux, semblent avoir l’esprit léger. C’est en tout cas ce que montre l’une des vidéos publiées par le club mercredi, où l’on aperçoit les joueurs lyonnais effectuer la traditionnelle balade matinale dans les rues d’Istanbul.

En balade le long du Bosphore 🚶🌊#FBOL pic.twitter.com/vqysJR8YcO — Olympique Lyonnais (@OL) January 22, 2025

Dans celle-ci, on apprend surtout que l’un des joueurs du groupe a des petites lacunes en géographie. Interrogé sur le nom du détroit qui scinde en deux la cité stambouliote, Saël Kumbedi a renommé le Bosphore en « Bostrong ». Derrière cette question, le capitaine Alexandre Lacazette n’a pas raté l’occasion pour titiller son coéquipier. « Il sort de son bac et il me dit Bostrong », chambre-t-il gentiment.

Posez maintenant la même question à Textor, juste pour voir…

Un calendrier homogène pour l’OL en Ligue Europa