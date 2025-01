Un indésirable du PSG s’envole pour Fenerbahçe

Le PSG tond sa Škriniar.

Indésirable depuis fin novembre au PSG, Milan Škriniar a enfin trouvé sa porte de sortie. Le Slovaque, absent des derniers groupes de match, était poussé vers la sortie par son club. C’est désormais officiel : après 37 matchs en un an et demi à Paris, l’ancien joueur de l’Inter s’envole pour Istanbul et le Fenerbahçe. Le club turc a publié une photo du défenseur central dans un avion, posant avec le fameux maillot jaune et bleu. Là-bas, Škriniar évoluera sous les ordres de José Mourinho.

Un effectif rempli de gros noms

Škriniar (29 ans) rejoint quelques anciennes gloires européennes comme Dušan Tadić (36 ans), Edin Džeko (38 ans) et Filip Kostić (32 ans), mais également des anciens joueurs de Ligue 1 comme Cengiz Ünder (27 ans), Allan Saint-Maximin (27 ans) ou Alexander Djiku (30 ans), ainsi que d’autres noms reconnus en Europe comme Sofyan Amrabat (28 ans), Fred (31 ans) ou Youssef En-Nesyri (27 ans). Les Stambouliotes, deuxièmes à six points de leur ennemi juré Galatasaray, vont tenter de renverser la vapeur en deuxième partie de saison. Ils affrontent également l’Olympique lyonnais ce jeudi en Ligue Europa, mais Škriniar n’est pas qualifié pour jouer ce match.

Fenerbahçe ou maison de retraite ?

