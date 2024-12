PSG : Milan Škriniar vers la Turquie ?

La grande braderie de Paris.

Alors que Luis Enrique ne compte plus sur lui dans la capitale, Milan Škriniar devrait quitter le Paris Saint-Germain dès cet hiver, un an et demi à peine après y avoir posé ses valises. Selon la presse turque, le joueur aurait même déjà trouvé un accord avec l’un de ses prétendants, Galatasaray, où le directeur technique Okan Buruk apprécie son profil. Le club stambouliote discuterait en parallèle avec les champions de France pour parvenir à ficeler ce transfert.

Embouteillage en défense

Recruté libre à l’été 2023, le défenseur slovaque ne compte que cinq petites apparitions en Ligue 1 cette saison. Pire, les retours de Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe (qui attend toujours de fouler à nouveau la pelouse) offrent de nombreuses solutions en charnière centrale. Une défense qui n’est pas le seul secteur que les Rouge et Bleu espèrent actif dans le sens des départs en janvier, puisque Randal Kolo Muani pourrait également s’en aller dans les prochaines semaines.

