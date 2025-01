Stéphane Bahoken dérape et gifle son propre coéquipier

Clic-clac, c’est dans la boîte.

Stéphane Bahoken, ancien pensionnaire de Ligue 1, passé par Nice, Strasbourg et Angers, évoluant actuellement en Süper Lig du côté de Kayserispor, a complètement déraillé. Lors du match contre Sivasspor ce samedi, il s’est fait exclure pour avoir giflé son coéquipier…

Une journée catastrophique pour le club

Alors qu’il était mené déjà deux à zéro à la 10e minute avec un but contre son camp notamment, la frustration a pris le dessus. À la suite d’une faute provoquée à la 23e minute par Cardoso et Bahoken ayant pris en sandwich un adversaire, une tension naît directement entre les deux coéquipiers. On voit que Bahoken s’énerve contre le Portugais, et lui colle une bonne petite gifle.

❌ Bellona Kayserispor’da takım arkadaşı Miguel Cardoso’ya fiziksel müdahalede bulunan Stephane Bahoken, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.#SVSvKAY #beINSPORTS pic.twitter.com/FAqhPiXXII — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 25, 2025

Alors que cette action passe sous les radars des autres joueurs, l’arbitre décide de ne pas laisser impuni cet acte des plus violents. La main à la poche, le rouge dégainé : le voilà qu’il exclut Bahoken, laissant tout le monde dans l’incompréhension. Finalement, le Kayserispor a subi une lourde peine et rentre à la maison avec une autre gifle : 5 buts à 2, avec un deuxième rouge en fin de rencontre. Installé à la 17e place du championnat, le coach s’est fait limoger dans la foulée du match, confirmant que rien ne va pour le club de Cappadoce.

C’est le véritable cirque d’hiver !

