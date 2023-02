Turquie : des supporters interdits de déplacement après avoir critiqué le gouvernement

Le football est apolitique (non).

Pour le compte de la 15e journée de Super Lig, Fernerbahçe se déplacera sur la pelouse de Yukatel Kayserispor le 4 mars prochain, mais sans ses supporters.

Pourquoi ? À cause de chants entonnés par les supporters des Kanaryalar lors de la rencontre face à Konyaspor. Une partie des supporters s’est en effet insurgée contre le gouvernement turc, à qui ces derniers reprochent la mauvaise gestion du séisme qui a frappé la Turquie et le nord de la Syrie le 6 février dernier, notamment à propos du retard des secours dans certaines zones durement touchées. Les supporters ont ainsi appelé à la démission de l’ensemble des dirigeants : « Mensonges, tricheries, ça fait 20 ans, démission ! » Une commission sécuritaire de la province de Kayseri s’est réunie ce mardi 28 février et a tranché en faveur d’une interdiction de déplacement des supporters de Fenerbahçe.

Le club a vivement critiqué cette décision à travers un communiqué où il exprime son mécontentement : « Nous avons appris avec surprise que nos supporters ne seront pas admis au match à l’extérieur contre Yukatel Kayserispor le samedi 4 mars 2023, conformément à la commission de sécurité de la province de Kayseri. En tant que club sportif de Fenerbahçe, il ne nous est en aucun cas possible d’accepter cette décision. » Le club a également expliqué ne pas comprendre la sanction visant ses supporters et appelle « toutes les personnes concernées et responsables à revoir cette décision et à se détourner de cette erreur ».

