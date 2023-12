Olivier Kemen résilie son contrat avec Kayserispor à cause de salaires impayés

Il ne fait pas bon d’évoluer dans le championnat turc en ce moment.

Après l’agression d’un arbitre par le président d’Ankaragücü début décembre, et les joueurs d’Istanbulspor qui quittent le terrain pour protester contre l’arbitrage, une nouvelle petite polémique dans le football turc a vu le jour cette semaine, du côté de Kayserispor. L’international camerounais Olivier Kemen (72 matchs pour 6 buts avec Kayserispor entre août 2021 et aujourd’hui) a résilié son contrat avec l’actuel quatrième du championnat, à cause de salaires impayés, comme le rapporte notamment L’Équipe.

L’ancien milieu de terrain de l’OL, du Gazélec et des Chamois niortais n’aurait perçu son salaire qu’une seule fois depuis le début de la saison. La situation n’est pas inédite dans ce championnat, puisque des joueurs de l’Adana Demirspor, comme l’ancien Rémois et Lorientais Andreaw Gravillon, ont récemment fait savoir qu’ils résiliaient leur contrat pour les mêmes raisons.

Les clubs turcs sont efficaces quand il s’agit de dégraisser leur masse salariale.

