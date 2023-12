En Turquie, les joueurs d’Istanbulspor quittent la pelouse pour protester contre l’arbitrage

Radical comme un Turc.

Moins de dix jours après l’agression d’un arbitre par le président d’Ankaragücü, la Süper Lig turque est de nouveau au cœur de l’actualité sportive. En effet, la rencontre entre Istanbulspor et Trabzonspor a été définitivement arrêtée ce mardi, alors que le champion 2020 menait 2-1 grâce à une réalisation de Paul Onuachu.

[⚽️ VIDÉO ACTION] 🇹🇷 #SüperLig 😲 SCÈNE LUNAIRE EN TURQUIE ! ❌ Les joueurs d'İstanbulspor QUITTENT le terrain pour protester contre l'arbitrage ! ⚠ Match arrêté entre İstanbulspor et Trabzonspor !https://t.co/RtKij6PK0D — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 19, 2023

Outrés et désabusés par des décisions arbitrales qu’ils ont jugées profondément injustes et défavorables, les joueurs de la lanterne rouge ont tout simplement quitté la pelouse à plus de 20 minutes du terme de cette rencontre de la 17e journée. Le président d’Istanbulspor, Ecmel Faik Sarıaloğlu (63 ans), a joué un grand rôle dans cette décision, puisqu’à l’image d’Ivan Savvidis en Grèce, il a fait irruption sur le terrain pour exhorter son équipe à rentrer au vestiaire.

La suite au prochain épisode.

